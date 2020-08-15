Нью-Йорк, США, , 05:48 — REGNUM Николай Костер-Вальдау признался, что он «почти» подписал петицию за пересъёмки финала «Игры престолов», которую создали поклонники сериала. Интервью с ним было опубликовано 14 августа в журнале Variety.

Актёр отметил, что в основном он хотел сделать это потому, что затея казалась ему «забавной». Он добавил, что ему нравится сама фан-культура и он вполне понимает желание фанатов увидеть тот финал сериала, который кажется им приемлемым.

В мае 2020 года вышеупомянутую петицию подписали более миллиона фанатов. Ранее Николаю Костер-Вальдау задали вопрос об этой инициативе и актёр сказал, что когда дело доходит до финала подобного масштабного проекта, он обязательно разозлит людей, независимо от того, как закончится история.

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