Лос-Анджелес, США, , 05:11 — REGNUM Криса Д'Елия («Непригодные для свиданий», «Ты», «Уитни»), который должен был сняться в предстоящем фильме Зака Снайдера «Армия мертвецов» заменили на комедийную актрису Тиг Нотаро. Об этом 15 августа сообщил портал Screen Rant.

Это произошло через два месяца после того, как Д'Елия обвинили в том, что он приставал в соцсетях к несовершеннолетним девочкам. Несмотря на то, что актёр отрицал все обвинения, агентство расторгло с ним контракт, а потоковый сервис Netflix отказался с ним работать.

Отмечается, что Нотаро снимется во всех сценах, в которых появляется Д'Елия, в части эпизодов создатели фильма применят компьютерную графику.

В основу «Армии мертвецов» легла оригинальная история, придуманная Заком Снайдером. Картина будет выполнена в таких жанрах, как боевик, хоррор и фильм про ограбление. В ней снимаются Дейв Батиста, Элла Пернелл, Ана де ла Регера, Тео Росси и другие известные актёры.

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