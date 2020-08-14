Москва, , 22:15 — REGNUM Певица Валентина Легкоступова скончалась в возрасте 54 лет. Об этом сегодня, 14 августа, сообщила её дочь Анетта Бриль на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, что Легкоступова и её супруг Юрий Фирсов были обнаружены дочерью певицы 6 августа. По словам Бриль, оба они были в состоянии сильного алкогольного опьянения. При этом Бриль подчеркивает, что её мать спиртным не злоупотребляет, а знакомые певицы отметили, что у Легкоступовой вообще была непереносимость алкоголя.

Бриль поместила Легкоступову и Фирсова в наркологическую больницу. Позднее Фирсов из больницы сбежал.

В ночь на 8 августа состояние Легкоступовой ухудшилось — она впала в кому, и ее перевели в другую больницу для проведения срочной операции, так как оказалось, что у нее была черепно-мозговая травма. Бриль отмечает, что у ее матери голова проломлена не была.

Фирсов свою причастность к черепно-мозговой травме отрицает и утверждает, что его супруга поскользнулась в ванной. Пока этой версии придерживаются и правоохранители.