Нью-Йорк, США, , 17:40 — REGNUM Сегодня, 14 августа, на Netflix состоялась премьера фантастического фильма «Проект «Сила». Об этом сообщается на главной странице стримингового сервиса.

Фильм посвящён таинственному наркотику, который наделяет людей сверхъестественными способностями. Главные роли в картине исполнили Джозеф Гордон-Левитт, Джейми Фокс и Доминик Фишбэк.

«Проект «Сила» уже доступен на Netflix. Фильм можно посмотреть с русской озвучкой или с оригинальной озвучкой и русскими субтитрами.

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