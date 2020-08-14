Вашингтон, , 17:34 — REGNUM В сети появилось расписание предстоящей онлайн-презентации DC Fandome. Его опубликовали 14 августа на официальном сайте мероприятия.

Презентация пройдёт в ночь с 22 на 23 августа 2020 года. На ней представители DC Entertainment должны анонсировать множество различных проектов — например, видеоигры «Отряд самоубийц» и «Бэтмен» (разработкой которой занимается WB Montreal).

Организаторы мероприятия всё ещё держат в секрете некоторые панели, которые будут проведены на DC FanDome. Так, по слухам, на презентации могут анонсировать игру Injustice 3.

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