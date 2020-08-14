Нью-Йорк, США, , 17:20 — REGNUM Авторы мультфильма «Аватар: Легенда об Аанге» отказались от участия в создании экранизации от Netflix из-за разногласий по поводу бюджета, актёров и общего тона картины. Об этом 14 августа сообщает портал FandomWire, ссылаясь на внутренние источники.

Прежде всего, шоураннеры хотели увеличить бюджет сериала, но Netflix отказал им. О каких именно суммах идёт речь — пока неизвестно.

Второй причиной отказа Майкла Данте ДиМартино и Брайана Кониецко стало расовое разнообразие актёров. Сообщается, что Netflix настаивала на том, чтобы главные роли исполняли белые актёры — шоураннеры, в свою очередь, оказались против этого.

Итоговое решение было принято, когда Netflix захотела изменить общий тон картины — сделать её более мрачной, а также добавить кровь и сексуальные сцены. Помимо этого, компания планировала сделать главных героев более взрослыми, чтобы расширить аудиторию проекта.

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