Уфа, , 15:50 — REGNUM Шесть новых кинозалов откроется в Башкирии в рамках национального проекта «Культура». Об этом 14 августа сообщает пресс-служба министерства культуры республики.

Кинотеатр Иван Шилов © ИА REGNUM

По сообщению пресс-службы ведомства, федеральный фонд поддержки российской кинематографии утвердил получателей субсидии для оснащения современным оборудованием кинозалов в населённых пунктах России с численностью населения до 500 тысяч человек. В результате в Башкирию будет направлено 29,99 млн рублей. На эти средства оснастят современным оборудованием шасть кинозалов: два кинозала в г. Давлеканово и по одному в селах Стерлибашев, Раевский, Иглино, Чекмагуш,.

Отмечается, что при этом сотрудники кинотеатров должны выполнять обязательные условия: показывать фильмы российского кинопроизводства в объеме не менее половины от числа киносеансов, а также осуществлять регулярный показ фильмов.

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