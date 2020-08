Вашингтон, , 15:33 — REGNUM Создатель популярной серии комиксов «Скотт Пилигрим» Брайан Ли О'Мэлли рассказал, что недавно с ним на связь вышла компания Ubisoft. Об этом художник сообщает на своей странице в Twitter 14 августа.

https://twitter.com/bryanleeomalley/status/1294047341582757888

О'Мэлли не сообщил, что именно он обсуждал с известной компанией-разработчиком видеоигр. Однако ранее у художника и Ubisoft уже был совместный проект — экшен-игра Scott Pilgrim vs. The World: The Game.

Напомним, релиз игры Scott Pilgrim vs. The World: The Game состоялся в 2010 году. Она выходила на консолях PlayStation 3 и Xbox 360.

