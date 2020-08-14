Рязань, , 15:36 — REGNUM Два закладных камня в честь событий XIX века предлагают установить в одном из парков Рязани. Один из них будет посвящён Отечественной войне 1812 года, другой — созданию больницы. Вопрос рассмотрели за заседании Художественного совета города, сообщили 14 августа в пресс-службе мэрии.

Памятные знаки предлагают разместить в районе улиц Баженова — Старая Дубрава. Первый закладной камень обозначит само место, на нём планируют написать «Мемориальный парк Героев Отечественной войны 1812 года». На втором напишут: «В 1888 году на этом месте Николай Баженов организовал самую современную в мире психиатрическую больницу». Краеведы и историки предоставили в инспекцию по охране культурного наследия Рязанской области информация о принадлежности территории парка к объекту культурного наследия регионального значения «Больница для душевнобольных Рязанского Губернского Земства при селе Голенчино, конец XIX — начало XX вв.». Закладные камни появятся здесь только тогда, когда специалисты окончательно по архивным историческим сведениям подтвердят связь объекта культурного наследия с событиями Отечественной войны 1812 года.

В состав Художественного совета входят квалифицированные специалисты-архитекторы, художники, дизайнеры, представители общественных организаций и структурных подразделений правительства региона и администрации Рязани.