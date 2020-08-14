Нижний Новгород, , 15:26 — REGNUM Правительство Нижегородской области объявило о новом наборе в «Школу Волонтеров наследия». Обучение абсолютно бесплатно и доступно всем желающим от 18 лет.

Учебный процесс начнется 1 сентября. Он включает лекции по истории и архитектуре, а также знакомство с процессом реставрации. По итогам обучения участники научатся работать на объектах культурного наследия.

«Волонтеры культуры» участвуют в создании и реализации творческих и социокультурных проектов, помогают в восстановлении объектов культурного наследия, занимаются просветительской деятельностью», — отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

«Школа волонтеров наследия» реализуется в рамках нацпроекта «Культура». В 2019 году слушателями школы стали жители 22 регионов страны.