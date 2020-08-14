Чебоксары, , 15:08 — REGNUM В Чувашии готовятся к новому учебному году с учётом рекомендаций Роспотребнадзора. Речь идёт, прежде всего, о безопасной дистанции, спецрасписаниях и особенностях рассадки учеников. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации главы республики по итогам заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

В ходе заседание основное внимание было уделено обеспечению санитарно-эпидемиологических рекомендаций в школах. По словам главного санитарного врача Чувашии Надежды Луговской, должна соблюдаться «групповая изоляция», для чего необходимо разработать «специальное расписание»:

«То есть классы не должны контактировать с другими классами ни во время перемен, ни во время занятий и приема пищи».

Что касается приёма пищи в столовой, то ведомство также выступает за составление отдельного расписания и схемы рассадки школьников.

По данным управления, за две недели среди заболевших COVID-19 дети составили 7,2%, из них 41% — школьники.

По данным на 14 августа, в Чувашии лабораторно подтверждено 7213 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 68,36% пациентов, продолжают лечение 2216 человек. Скончались 66 пациентов с COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из республиканского бюджета выделено 153 млн рублей на приобретение рециркуляторов для учреждений образования.

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