Санкт-Петербург, , 14:57 — REGNUM Российский музыкальный коллектив Little Big выпустил клип на свою новую композицию Tacos. Ролик был опубликован на официальном YouTube-канале группы 14 августа.

Новая композиция популярного коллектива посвящена любви к еде. За час после публикации клип собрал на YouTube больше 400 тыс. просмотров.

Напомним, Little Big должны были представлять Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение 2020» с песней Uno. Однако выступление музыкантов не состоялось из-за бушующей пандемии коронавируса.

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