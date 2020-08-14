Лондон, , 06:05 — REGNUM Производство фильма «Миссия невыполнима 7» было приостановлено из-за взрыва на съёмочной площадке. Об этом 13 августа сообщил британский таблоид The Sun.

Согласно замыслу создателей картины, каскадёр, выполняющий трюк на мотоцикле в воздухе, должен был приземлиться на картонные коробки, а машина должна была упасть в нескольких метрах от них. К сожалению, всё пошло не так как было задумано и коробки загорелись. Дым от возникшего пожара был настолько густым, что властям пришлось временно закрыть находящийся рядом аэропорт военно-воздушных сил страны.

Источник издания сообщил, что никто не пострадал, однако охарактеризовал произошедшее как «полную катастрофу» поскольку реализация подобного трюка потребовала больших вложений. Он добавил, что Тома Круза очень расстроило произошедшее.

Ранее команда проекта «Миссия невыполнима 7» вынуждена была отказаться от съёмок в Италии из-за запрета властей. В результате она переместилась в Великобританию, где начала снимать другие эпизоды.

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