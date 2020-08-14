Лос-Анджелес, США, , 05:33 — REGNUM Роберт Инглунд, исполнивший роль Фредди Крюгера в серии фильмов «Кошмар на улице Вязов», планирует выпустить собственный фирменный кофе. Об этом 14 августа сообщил портал Screen Rant.

В рамках реализации этого проекта актёр объединился с компанией Dead Sled Coffee. Она написала на своём сайте, что в течение последних двух месяцев отправляла Инглунду разные сорта кофе, которые создавали её эксперты. Производитель отметил: он думает, что любителям напитка поравится получившийся продукт.

В апреле 2020 года Роберт Инглунд рассказал о неснятом фильме про Фредди Крюгера. Он сообщил, что картина могла получить название «Крюгер: первые убийства». Зрители могли увидеть историю маньяка до того момента, как он превратился в существо из потустороннего мира.

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