Лос-Анджелес, США, , 05:24 — REGNUM Соавтор сценария кинокомикса «Бэтмен» Мэттсон Томлин охарактеризовал подход режиссёра Мэтта Ривза к созданию фильма. Об этом 14 августа сообщил портал Comicbook.

«Участвовать в этом — это буквально сбывшаяся мечта», — сказал Томлин. Во время разговора с журналистами он отметил, что ничего не может сказать по поводу сюжета картины, однако заявил, что Ривз «поразит всех тем, что он делает».

Напомним, роль Бэтмена в будущем фильме исполнит актёр Роберт Паттинсон. Ранее он признался в интервью журналистам: для того, чтобы попасть на пробы во время съёмок блокбастера «Довод» ему пришлось соврать Кристоферу Нолану. Актёр сказал, что Нолан моментально «раскрыл» его.

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