Вашингтон, , 04:42 — REGNUM Любители аниме в англоязычном сегменте Twitter устроили конкурс на самых жутких злодеев. На это 14 августа обратил внимание портал Comicbook.

Среди героев особенно выделились такие персонажи, как Орочимару из «Наруто», Хисока из Hunter x Hunter, Йошикаге Кира из «Невероятных приключений ДжоДжо», Шигараки Томура из «Моей геройской академии» и Гриффит из «Берсерка».

https://twitter.com/izukuuu_shonen/status/1293959896954740736

https://twitter.com/DEgbowon/status/1293961593953427456

https://twitter.com/LightsGameraAxn/status/1293961753131397120

https://twitter.com/SciencePharmer/status/1293964519895703552

Некоторые пользователи стали устраивать подобные конкурсы в разных категориях, например, они попытались определить злодея с самой ужасной улыбкой.

https://twitter.com/YoungZedi/status/1293964249363025920

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в сеть выложили первый тизер последнего полнометражного аниме-фильма по манге «Гинтама». Ожидается, что на экраны японских кинотеатров картина выйдет в 2021 году.

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