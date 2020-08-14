Вашингтон, , 03:53 — REGNUM Джейми Фокс вернулся к теме своего возможного участия в проекте перезагрузки кинокомикса «Спаун». Об этом 14 августа сообщил портал Comicbook.

Актёр дал понять, что он всё ещё хочет сыграть главного героя в этом фильме.

«Я удивил Тодда Макфарлейна. Я сказал: «Братан, я знаю, что однажды ты сделаешь этот фильм, и надеюсь, ты будешь помнить обо мне», — сказал Фокс, добавив, что Спаун сам по себе является очень интересным персонажем.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Тодд Макфарлейн ведёт переговоры по поводу производства мультсериала про Спауна. Создатель персонажа добавил: несмотря на то, что киноиндустрия сейчас столкнулась с трудностями, проект его фильма движется вперёд.

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