Лос-Анджелес, США, , 03:03 — REGNUM Писательница Стефани Майер планирует выпустить ещё две книги на основе её вселенной «Сумерки». Об этом 13 августа сообщил сайт USA Today.

«Я думаю, что есть еще две книги, которые я хочу написать», — сказал Майер в интервью журналистам, добавив, что обрисовала их для себя в общих чертах и практически придумала первую главу. При этом писательница сказала, что она не готова приступить к работе над романами прямо сейчас, поскольку хочет написать что-то совершенно новое.

Новая книга Стефани Майер «Солнце полуночи» по вселенной «Сумерки» вышла в продажу 4 августа 2020 года. Повествование в ней излагается от лица вампира Эдварда Каллена, роль которого в популярной серии фильмов исполнил Роберт Паттинсон.

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