Токио, , 02:47 — REGNUM В Японии 8 августа 2020 года начал свою работу музей, посвящённый монстру Годзилле. Об этом 14 августа сообщил портал Screen Rant.

Музей является частью парка Нидзиген-но-Мори, расположенного на острове Авадзи. Несмотря на то, что его главный экспонат — аттракцион Shin Godzilla, изображающий монстра в натуральную величину, ещё не готов, посетители смогут ознакомиться с экспозицией.

В ней, в том числе, представлен рекизит из фильмов и много других интересных вещей, имеющих отношение к франшизе. Посетителям также предложат купить еду, выполненную в стилистике популярной серии фильмов.

Стоит отметить, что пока музей открыли временно, он будет работать до 31 августа 2020 года.

В парке Нидзиген-но-Мори имеются тематические зоны, посвящённые различным популярным враншизам, Например, в июне 2019 года в нём открылся аттракцион, основанный на аниме и манга-сериале «Наруто».