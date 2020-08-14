Лос-Анджелес, США, , 02:07 — REGNUM Названы примерные сроки премьеры предстоящего фильма «Предвестник», созданного на основе одноимённого кинокомикса. Об этом 13 августа сообщил портал Screen Rant.

Компания Valiant Entertainment сообщила, что фильм выйдет на экраны в 2021 году. Стоит отметить, что кинокомпания Paramount Pictures пока не сообщила никакой информации о дате релиза. В качестве режиссёра проекта выступит Джастин Типпинг («Кроссы», «Нани», «Лоурайд»). Пока неизвестно, кто исполнит в картине главную роль (подростка Пита Стэнчека).

Авторами первых комиксов в серии «Предвестник» являяются Джим Шутер и Дэвид Лэпхэм, их выпуск состоялся в январе 1992 года. Сюжет рассказывает о группе подростков-изгнаников.

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