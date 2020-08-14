Лос-Анджелес, США, , 01:38 — REGNUM Режиссёры Энтони и Джо Руссо выложили в сеть тизер предстоящего фильма «Черри» (Черри), главную роль в котором исполнил актёр Том Холланд. Изображение было опубликовано 13 августа на их официальной странице в Instagram.

На фотографии запечатлён монитор, на котором показан кадр из фильма. Таким образом, кинематографисты дали понять поклонникам, что работа над картиной продолжается и, возможно, даже близится к завершению.

https://www.instagram.com/p/CD1joGfF-Gw/

В центре повествования будет находится бывший военный медик, страдающий от посттравматического стрессового расстройства и наркотической зависимости (Холланд). В какой-то момент он решает начать грабить банки. В основу картины лег одноимённый автобиографический роман ветерана армии США Нико Уокера, который в настоящее время отбывает наказание в тюрьме.

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