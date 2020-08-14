Тегеран, , 09:29 — REGNUM Иранская художница Захра Тахан получила награду от Индийского совета по культурным связям за свою работу «Закрытая дверь», которая была выбрана в качестве лучшей в любительской категории. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 13 августа.

Индийский Совет по культурным связям провел конкурс под названием «Объединенные против COVID-19», чтобы продемонстрировать свою реакцию на вспышку опасного вируса и предложить свою деятельность по объединению всего мира в борьбе с ним.

Как сообщает официальный сайт мероприятия, работы, вошедшие в шорт-лист после первого тура отбора, были представлены в формате онлайн-выставки. После оценки итоговым жюри были выбраны победители в профессиональных, любительских и детских номинациях.

Посольство Индии в Тегеране в своем официальном Twitter-аккаунте сообщило, что Захра Тахан получила свою награду от посла Индии в Иране Даму Гаддама.