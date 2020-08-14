Москва, , 00:41 — REGNUM В России стартовал предзаказ на настольную игру Unmatched, выполненную в жанре файтинга (игра про бои с применением холодного оружия). Об этом 13 августа сообщила странице издательской компании Gaga Games в соцсети «Вконтакте».

В Unmatched могут играть от двух до четырёх игроков. В качестве персонажей выступают легедарные и мифические фигуры, такие, как король Артур, Робин Гуд, Бигфут, Синдбад и другие. Игрокам предлагается выяснить, кто из героев является сильнее. Издательство сообщило, что оно разыграет 3 тыс. бонусных очков среди тех, кто сделает предзаказ.

На известном сайте BoardGameGeek Unmatched имеет оценку 8,1 балла. Её создателями являются геймдизайнеры из США Роб Давиау, Джастин Джейкобсон и JR Honeycutt, в качестве художника выступил Оливер Баррет.

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