Архангельск, , 18:58 — REGNUM Временно исполняющий обязанности губернатора Архангельской области Александр Цыбульский поддержал идею создания Арктической лиги КВН. Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области, с предложением об организации такого творческого объединения в ходе встречи с главой региона, которая прошла в областном Доме молодежи, выступили архангельские кавээнщики.

По словам руководителя региональной лиги КВН Александра Баткова, история движения в области насчитывает уже более 16 лет, и если раньше команды веселых и находчивых появлялись только в крупных городах, то сегодня на этом поприще всё активнее проявляют себя ребята из районов. На фестиваль КВН, который прошел в прошлом году в областном центре, приехали более 20 команд.

У архангельского КВН есть хорошие перспективы. Северяне неоднократно становились участниками премьер-лиги одноименного телевизионного проекта. Создание Арктической лиги позволит приглашать на игры не только команды из соседних республик и областей, но и коллективы, известные всей стране. Такая практика, как считают архангельские любители КВН, повысит уровень мастерства местных команд, а значит, и шансы пройти в высший дивизион проекта на федеральном уровне. Кроме того, проведение межрегионального фестиваля КВН в Архангельске будет способствовать укреплению положительного имиджа Поморья.

«Сегодня движение КВН связывает большое количество талантливых молодых людей, и это удачный способ для них проявить себя в творчестве. Поддерживаю хорошую инициативу создания Арктической лиги КВН, которая могла бы объединить всех наших соседей. Считаю, что в арктической повестке Архангельская область должна быть впереди, в том числе и в части юмора», — отметил Александр Цыбульский.

Глава региона также поддержал предложение ребят о проведении ежегодного регионального кубка КВН на приз губернатора Архангельской области и принял предложение архангельских кавээнщиков посетить очередной региональный фестиваль клуба веселых и находчивых, который пройдет в начале октября.