Санкт-Петербург, , 18:00 — REGNUM Дворцовый мост в Петербурге разведут под музыку Виктора Цоя в ночь с пятницы на субботу, 15 августа. Именно в этот день 30 лет назад трагически погиб музыкант.

Разводка состоится в 00:45. Уникальную акцию в рамках звукового шоу «Поющие мосты» посвятят памяти рок-исполнителя.

Проект уже пять лет знакомит горожан и туристов с музыкой отечественных композиторов, чья жизнь и творчество связаны с Петербургом. В этом году формат разведения моста под симфоническую музыку будет, как и прежде соблюден: две знаковые композиции Виктора Цоя прозвучат в специальной обработке, созданной музыкантом «золотого» состава группы «Кино» Юрием Каспаряном.

Кульминацией акции станет проекция портрета Виктора Цоя на разводной пролет Дворцового моста.

Зрителям во время акции вручат памятные авторские открытки, позволяющие увидеть специальную видео-экскурсию «Ленинград Виктора Цоя».