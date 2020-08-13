Лос-Анджелес, США, 13 августа 2020, 15:57 — REGNUM Сегодня, 13 августа, фильму «Скотт Пилигрим против всех» исполняется 10 лет. В честь этого события режиссёр Эдгар Райт опубликовал на своей странице в Twitter несколько фотографий со съёмок.
https://twitter.com/edgarwright/status/1293517619568549888
Райт выложил фотографии с различных съёмочных локаций в Торонто (Канада), а также с праздников, на которых побывали актёры. Например, в его коллекции есть кадры с рождественской вечеринки 2008 года.
Напомним, «Скотт Пилигрим против всех» — это экранизация одноимённого комикса Брайана Ли О'Мэлли. Главную роль в фильме исполнил Майкл Сeра.
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