Вашингтон, , 13:46 — REGNUM Сооснователь группы Linkin Park Майк Шинода записал музыкальную композицию для церемонии открытия выставки gamescom. Получившимся результатом он поделился 12 августа во время прямой трансляции на Twitch.

Сооснователь группы Linkin Park Майк Шинода демонстрирует результат Twitch

Шинода записывал музыкальную тему во время прямого эфира на своём Twitch-канале. Услышать её можно будет на церемонии открытия выставки 27 августа 2020 года.

Напомним, gamescom 2020 пройдёт с 27 по 30 августа 2020 года. Из-за бушующей пандемии коронавируса организаторы приняли решение провести мероприятия в онлайн-формате.

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