Вашингтон, 13 августа 2020, 13:46 — REGNUM Сооснователь группы Linkin Park Майк Шинода записал музыкальную композицию для церемонии открытия выставки gamescom. Получившимся результатом он поделился 12 августа во время прямой трансляции на Twitch.
Шинода записывал музыкальную тему во время прямого эфира на своём Twitch-канале. Услышать её можно будет на церемонии открытия выставки 27 августа 2020 года.
Напомним, gamescom 2020 пройдёт с 27 по 30 августа 2020 года. Из-за бушующей пандемии коронавируса организаторы приняли решение провести мероприятия в онлайн-формате.
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