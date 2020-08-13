Лос-Анджелес, США, 13 августа 2020, 13:41 — REGNUM Дату премьеры кинокомикса «Шазам 2» больше не перенесут. Об этом 13 августа сообщает портал Comicbook.
Согласно новому отчёту Warner Bros., съёмки картины должны стартовать весной 2021 года. Премьера ожидается 4 ноября 2022 года.
Напомним, «Шазам» — это супергеройский фильм, основанный на одноимённой серии комикса от издательства DC Comics. Главную роль в картине исполнил американский актёр Закари Ливай.
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