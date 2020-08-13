Ульяновск, , 13:14 — REGNUM В Чердаклинском районе Ульяновской области в 2021 году планируется открыть Центр выявления и поддержки одаренных детей. Средства на его создание выделяются по итогам конкурса Министерства просвещения России, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Иван Шилов © ИА REGNUM

В регионе разрабатывают новый подход в работе с одарёнными детьми. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов пояснил, что он заключается в предоставлении возможности детям «попробовать себя в разных предметах и олимпиадах». По его мнению, школьникам это позволит определиться с направлениями, которые им нравятся, а властям — «выявить склонность детей к различным темам и развить к ним интерес», который затем может стать профессией.

Координировать эту работу и аккумулировать информацию о системе поддержке талантов будет Центр выявления и поддержки одаренных детей, который появится в Чердаклинском районе. По словам министра образования региона Натальи Семеновой, учебно-образовательное и воспитательное пространство будет создано на базе центра «Алые паруса». В рамках работы центра предусмотрены техническое, естественнонаучное, физкультурно-спортивное, художественное и социально-педагогическое направления.

Данный проект создания центра стал победителем конкурса Министерства просвещения РФ в рамках проекта «Успех каждого ребёнка».

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области проходит кампания по приёмке школ и детсадов. К новому учебному году готовятся 779 учреждений, в том числе 413 школ и 276 детских садов. В этом году на ремонт образовательных учреждений направлено 800 млн рублей.