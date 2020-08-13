Нью-Йорк, США, , 11:11 — REGNUM В предстоящем мультфильме «Бэтмен: Душа дракона» знаменитый супергерой отправится в 1970-е годы. Об этом 12 августа сообщило издание The Hollywood Reporter.

В новом мультфильме Бэтмену предстоит столкнуться с таинственной «угрозой из прошлого». Помощь в решающем сражении супергерою окажут его бывшие друзья, с которыми он когда-то обучался боевым искусствам.

Премьера «Души дракона» намечена на 2021 год. Режиссёром картины выступит Сэм Лью («Бэтмен: Год первый»).

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