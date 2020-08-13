Калуга, , 14:59 — REGNUM В Калуге 29 августа на площадке Дома народного творчества и кино «Центральный» состоится церемония открытия III всероссийского фестиваля-конкурса народных ремёсел «Хлудневское древо». Об этом 13 августа сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве культуры Калужской области.

В фестивале намерены принять участие делегации и мастера народных промыслов из регионов России. Основной частью мероприятия станет творческое соревнование на заданную тему в режиме реального времени. Мастера по гончарству, традиционной глиняной игрушке, ткачеству, текстильной кукле продемонстрируют своё творчество на глазах у гостей праздника. Программа фестиваля включает концерты творческих коллективов, встречи с участниками, выставку-ярмарка и мастер-классы.

В Думиничском районе Калужской области расположена деревня Хлуднево, где более 200 лет существует народный художественный промысел традиционной керамики — гончарной посуды и глиняной игрушки. Хлудневский промысел является объектом культурного наследия России. Фестиваль «Хлудневское древо» призван возродить интерес к ручному художественному ремеслу и фольклору в его локальных традициях, подчеркнули в министерстве культуры региона.

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