Екатеринбург, , 10:15 — REGNUM Уличный художник Покрас Лампас разместил «Манифест каллиграфутуризма» на территории Уралмашзавода. Об этом сообщает сообщество XYZ School в соцсети «ВКонтакте».

В манифесте объясняются «центральные идеи художественного стиля» Лампаса, говорится в сообществе. Квадратные черно-белые полотна появились на одном из зданий предприятия.

Работа сделана в рамках фестиваля нелегального уличного искусства «Карт-бланш».

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущее творение Лампаса в Екатеринбурге, «Супрематический крест», вызвало возмущение православных активистов. Художник был вынужден видоизменить рисунок.

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