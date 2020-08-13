Берлин, , 09:33 — REGNUM Netflix опубликовала первый трейлер немецкого фантастического сериала «Фрики — ты одна из нас». Ролик появился на официальном YouTube-канале сервиса 12 августа.

Главная героиня шоу, женщина по имени Венди, узнаёт, что она годами подавляла в себе сверхъестественные способности. Вскоре она встречает других обладателей суперсил и объединяется с ними в команду.

Премьера сериала «Фрики — ты одна из нас» состоится 2 сентября 2020 года. Все эпизоды шоу будут доступна на Netflix.

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