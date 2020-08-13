Лос-Анджелес, США, , 07:22 — REGNUM Майкл Данте Димартино и Брайан Кониецко покинули проект игрового сериала Netflix, который создаётся на основе их мультсериала «Аватар: Легенда об Аанге». Об этом 13 августа сообщил портал Screen Rant.

В открытом письме Димартино сообщил, что причиной подобного решения стали творческие разногласия с продюсерами шоу. Он напомнил, что ранее Netflix заявил, что будет уважать их видение и оказывать поддержку при создании сериала.

«К сожалению, все пошло не так, как мы надеялись», — написал Димартино, добавив, что возможно, многим понравится версия Netflix, но в чём лично он может быть уверен, так это в том, что какая бы версия шоу в итоге не вышла на экраны, это будет не то, что он и Кониецко хотели сделать.

Netflix в свою очередь заявил: несмотря на уход Димартино и Кониецко компания уверена, что у действующей творческой команды получится создать достойную адаптацию.

В июле 2020 года ИА REGNUM сообщило, что мультсериал «Аватар: Легенда об Аанге» вновь стал одним из самых популярных шоу в США. Это произошло после того, как в мае его начал показывать Netflix.

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