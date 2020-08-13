Лос-Анджелес, США, , 06:40 — REGNUM Автор серии комиксов «Спаун» Тодд Макфарлейн сообщил, что ведет переговоры с одной известной анимационной студией по поводу мультсериала про приключения героя. Об этом 13 августа сообщил портал Comicbook.

«Эта тема накаляется», — сказал Макфарлейн, добавив, что многие упрекают его в том, что он часто говорит о фильме и голливудском материале на основе комикса, однако в действительности ничего не происходит. «Это неправда», — заявил создатель Спауна, обратив внимание на то, что сейчас многие студии вообще приостановили производство картин.

В мае 2020 года глава киностудии Blumhouse Productions Джейсон Блум заявил, что проект перезагрузки кинокомикса «Спаун» движется вперёд. Он также сказал, что вскоре фанаты получат новую информацию о будущем фильме.

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