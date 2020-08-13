Лос-Анджелес, США, , 06:26 — REGNUM Рэй Фишер, исполнивший роль Киборга в кинокомиксе «Лига справедливости», заявил, что продюсер Джефф Джонс угрожал ему проблемами в карьере. Публикацию актёр разместил 13 августа на своей странице в Twitter.

Он рассказал, что во время досъёмок «Лиги справедливости» в версии Зака Снайдера Джонс пригласил его в свой офис и стал упрекать в том, что Фишер и его агент пытаются подать вышестоящему руководству жалобу на поведение режиссёра Джосса Уидона, которое тот демонстрировал во время съёмок оригинального фильма.

Актёр сообщил, что во время разговора Джонс высказал «завуалированную угрозу» по поводу его дальнейшей карьеры и добавил, что подобное не может продолжаться.

https://twitter.com/ray8fisher/status/1293652833615708160

В июле Рэй Фишер заявил, что Джосс Уидон, доснимавший «Лигу справедливости» после того, как проект покинул Зак Снайдер, позволял себе неприемлемое поведение на съёмочной площадке. Тогда актёр написал на своей странице в Twitter, что отношение Уидона к актерам и съемочной группе было «грубым, оскорбительным, непрофессиональным и совершенно неприемлемым».

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