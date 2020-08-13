Лос-Анджелес, США, , 06:10 — REGNUM Власти города Нью-Бостон (штат Техас, США) подали в суд на потоковые сервисы Netflix и Hulu. Об этом сообщил портал Comicbook.

В рамках коллективного иска они потребовали от компаний, оказывающих свои услуги в этом городе, производить ему выплаты согласно закону штата. В тексте заявления утверждается, что в соответствии с действующим законодательством Netflix и Hulu должны перечислять каждому муниципалитету 5% от валового дохода, поскольку при оказании услуг компании используют средства беспроводной связи.

Истцы обратили внимание на то, что в при использовании технологии Netflix Open Connect большинство подписчиков того же Netflix получают видеопрограммы с серверов либо находящихся в сети местного интернет-провайдера, либо напрямую к ней подключенных. Netflix и Hulu пока никак не прокомментировали факт подачи подобного иска.

Стоит отметить, что два года назад власти города Крив Коер (штат Миссури, США) подали подобный иск против Netflix, однако судебный процесс длится до сих пор.

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