Лос-Анджелес, США, , 05:33 — REGNUM Кевин Смит сообщил, что Бен Аффлек согласился вновь исполнить роль Шеннона Хэмилтона в его предстоящем фильме «Лоботрясы 2». Об этом 12 августа сообщил портал Comicbook.

Режиссёр отметил, что он ввёл Хэмилтона в сценарий ещё до того, как обратился с соответствующим предложением к актёру. Ранее Смит сообщил, что эта роль будет небольшой, но ключевой, поскольку действия персонажа зададут направление всей истории фильма.

По сюжету первой части «Лоботрясов», которая вышла на экраны в 1995 году, к Шеннону Хэмилтону ушла Рене — подруга Броди Брюса, роль которого исполнил Джейсон Ли. Хэмилтон является хитрым и расчётливым молодым человеком, работающим в продавцам в магазине модной одежды. «Лоботрясы» являются второй картиной из так называемой «Джерсийской трилогии» Кевина Смита.

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