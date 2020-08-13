Вашингтон, , 04:56 — REGNUM В США на 84-м году жизни скончался советский и американский писатель Игорь Ефимов. Об этом публицист Евгений Беркович 12 августа сообщает на своей странице в Facebook.

«Какой кошмар — умер Игорь Ефимов! Мы с ним были в контакте до последнего дня. Он прислал мне рукопись последней (теперь уже точно последней!) книги», — написал Беркович, отметив что обязательно выпустит эту книгу.

Игорь Ефимов родился в Москве в 1937 году. В 1960 году окончил Ленинградский политехнический институт. В 1965 году стал членом Союза писателей СССР. После эмиграции из Советского Союза в 1978 году жил в США, где в 1981 году основал издательство «Эрмитаж».

В Советском Союзе в основном публиковался в издательстве Детская литература. Автор книг «Высоко на крыше» (1964), «Смотрите, кто пришёл!» (1965), «Таврический сад» (1966), «Плюс, минус и Тимоша» (1971), «Лаборантка» (1975), «Пурга над карточным домиком» (1975), «Свергнуть всякое иго» (1977), «Без буржуев» (1979), Седьмая жена (1990), Кто убил президента Кеннеди? (1991) и других.

Им также были написаны философские работы «Метаполитика» (1978) и «Практическая метафизика» (1980), известные в СССР в самиздате под псевдонимом Андрей Московит.

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