Лос-Анджелес, США, , 03:56 — REGNUM Кинокомпания Blumhouse и актриса Элизабет Мосс вновь объединятся в рамках проекта триллера «Миссис Марч». Об этом12 августа сообщил портал Screen Rant.

В основу фильма ляжет ещё не опубликованная одноимённая книга писательницы Вирджинии Фейто, выход романа в продажу запланирован на август 2021 года. В центре повествования будет находиться домохозяйка, являющаяся женой писателя.

Женщина начинает испытывать проблемы с психикой после того, как знакомится с новым бестселлером мужа, в котором присутствует отвратительный главный герой. Она делает предположение, что выступила в качестве прототипа этого персонажа.

Элизабет Мосс испонила главную роль в фильме Blumhouse «Человек-невидимка». Премьера картины состоялась в США 28 февраля 2020 года, а в России — 5 марта 2020-го.

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