Лос-Анджелес, США, , 03:44 — REGNUM Потоковый сервис Netflix выложил в сеть первые кадры комедийного фильма ужасов «Няня: Королева убийц» (The Babysitter: Killer Queen), являющегося продолжением фильма «Нянька» 2017 года. Изображения были опубликованы 12 августа на официальной Twitter-странице компании.

Премьера картины на сайте Netflix состоится 10 сентября 2020 года. В ней снялись Джуда Льюис, Хана Мэй, Робби Амелл, Белла Торн и другие актёры. В качестве режиссёра выступил Джозеф Макгинти Никол, более известный как Макджи.

https://twitter.com/NXOnNetflix/status/1293579806664089600

Первый фильм вышел на Netflix 13 октября 2017 года. Одну из главных ролей в нём исполнила актриса Самара Уивинг.

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