Москва, , 01:52 — REGNUM На 72-м году жизни скончался Народный художник России, скульптор Михаил Переяславец. Об этом 13 августа со ссылкой на пресс-службу Российской академии художеств сообщает ТАСС.

Причина смерти не указывается. О дате и месте прощания и похорон пресс-служба академии сообщит позднее.

С 1976 года Михаил Переяславец является художником студии военных художников имени М. Б. Грекова.

Наиболее известные работы скульптора — памятники Александру Пушкину и Александру Вампилову в Иркутске, воинам-десантникам и Василию Сурикову в Москве, маршалам Советского Союза Георгию Жукову в Калуге, Александру Покрышкину в Новосибирске и Ивану Коневу в парке «Патриот».