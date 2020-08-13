Вашингтон, , 01:36 — REGNUM Премьеры ожидаемых блокбастеров «Чудо-женщина 1984» и «Дюна» могут быть отложены. Об этом 1 августа сообщил портал Screen Rant.

С соответствующим заявлением на встрече с инвесторами выступил финансовый директор AT&T (материнская компания по отношению к Warner Bros.) Джон Стивенс. Когда ему задали вопрос о сроках выхода фильмов на экраны, Стивенс сказал, что он не может что-то утверждать по этому поводу и добавил, что премьеры некоторых картин могут быть отложены.

Менеджер AT&T не уточнил, какие конкретно фильмы имеет в виду, однако издание отмечает, что кроме «Довода» у Warner Bros. сейчас есть только два крупных проекта, и это «Чудо-женщина 1984» и «Дюна».

Ожидается, что «Дюна» режиссёра Дэни Вильнёва выйдет на большие экраны 17 декабря 2020 года. Ранее актёр Тимоти Шаламе намекнул поклонникам, что первый трейлер фильма выйдет ещё до конца августа.

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