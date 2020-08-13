Лос-Анджелес, США, , 01:22 — REGNUM Компания Disney выпустила новый постер к фильму «Мулан», на котором она разместила рекламу его цифрового релиза. Изображение было выложено 12 августа на Twitter-странице потокового сервиса Disney+.

На плакате в образе Мулан показана актриса Лю Ифэй. В размещённом на постере тексте сообщается, что подписчики Disney+ смогут посмотреть картину 4 сентября 2020 года, однако они смогут это сделать лишь при условии дополнительной оплаты. Ранее стало известно, что за просмотр цифровой версии картины им придётся заплатить $30.

https://twitter.com/disneyplus/status/1293564150682017792

Подобная модель премьеры фильмов ранее не использовалась потоковыми сервисами. Стоит отметить, что руководство сетей кинотеатров США назвало «предательством» решение Disney провести премьеру картины в цифровом формате.

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