Нью-Йорк, США, , 00:41 — REGNUM Компания Netflix официально возобновила производство второго сезона сериала «Ведьмак». Об этом 12 августа на своих страницахв Twitter и Instagram сообщил режиссёр Стивен Сурджик.

Он должен снять два первых эпизода продолжения популярного шоу. Стоит отметить, что возобновление производства сериала было запланировано на 17 августа 2020 года, таким образом, команда проекта приступила к съёмкам раньше, чем ожидалось.

https://www.instagram.com/p/CDyDBySp2aq/

Напомним, компания Netflix приостновила производство «Ведьмака», а также других фильмов и сериалов 16 марта 2020 года. Ожидается, что второй сезон шоу, в котором роль Геральта исполняет Генри Кавилл, появится на сайте потокового сервиса в 2021 году.

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