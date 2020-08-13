13 августа 2020 | Время чтения 8 мин

Василий Иванов, , 00:01 — REGNUM Конюшни нефтяника Манташева

Конюшни нефтяника Манташева Василий Иванов © ИА REGNUM

Построенный по заказу нефтяника Левона Манташева в 1910-х годах конюшенный комплекс располагается на Скаковой улице в Москве. Изначально выбор места был не случайным. Заядлый игрок на скачках, Манташев решил расположить свои конюшни недалеко от Московского ипподрома. Выполнить заказ нефтяного магната взялись архитектор Аршак Измиров и его коллеги братья Виктор и Леонид Веснины, ставшие впоследствии известными советскими архитекторами. В процессе разработки облика будущего здания было решено взять за основу черты стиля петровского барокко.

Конюшни нефтяника Манташева Василий Иванов © ИА REGNUM Конюшни нефтяника Манташева Василий Иванов © ИА REGNUM

Изначально комплекс включал в себя главное здание, увенчанное башенкой-бельведером со шпилем, а также боковые парные пристройки. Общий массив строения разделяла центральная арка. Сзади находился служебный двор, где, собственно, располагались конюшни.

На сегодняшний день лучше всего сохранилось главное здание. В нем находится детская балетная школа. Боковые пристройки не сохранились. Территория, свободная от построек, долгое время служила местом парковки и ремонта автомобилей. В настоящее время комплекс занесен в красную книгу Архнадзора в номинации «реконструкция».

Адрес: Скаковая ул., 3, стр. 1

Саввинское подворье

Саввинское подворье Василий Иванов © ИА REGNUM

Саввинское подворье было построено в Москве по проекту архитектора Ивана Кузнецова в 1907 году. Оформляя здание, мастер остановил свой выбор на псевдорусском стиле, добавив элементы модерна и барокко во внутренних двориках. Возведенное подворье вошло во владение Саввино-Сторожевского монастыря, выполняя доходную функцию конторно-гостиничного здания. Вплоть до 1937 года подворье являлось крупнейшим архитектурным объектом между Охотным Рядом и Тверской площадью и стояло непосредственно на Тверской улице. В результате реконструкции 1938−1940 гг., проведенной по проекту архитектора Аркадия Мордвинова, было принято решение о переносе красной линии четной стороны Тверской. И ночью 4 ноября 1939 года, пока жильцы спокойно спали, здание Саввинского подворья было передвинуто на новый фундамент. Технологию переноса 23-тонного здания разработал инженер Эммануил Гендель.

Саввинское подворье Василий Иванов © ИА REGNUM Саввинское подворье Василий Иванов © ИА REGNUM

Сегодня в здание вернулось представительство Саввино-Сторожевого монастыря, но уже не на правах владельца, как это было вначале: наряду с ним в доме расположились Совет ветеранов труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Тверского района, а также офисы и квартиры.

Адрес: Тверская ул., 6, стр. 6

Особняк Арсения Морозова

Испанское подворье Василий Иванов © ИА REGNUM

В 1899 году на Воздвиженке был достроен новый особняк промышленника Арсения Морозова. Архитектором, создавшим дворец в неомавританском стиле, стал Виктор Мазырин. В ходе своего путешествия по Югу Европы он посетил Португалию, где мастер был глубоко впечатлен образом замка Пена в городе Синтра, что в дальнейшем оказало большое влияние на построение внешнего облика будущего особняка. Две башни округлой формы, украшенные ажурными карнизами, стены, «инкрустированные» ракушками, обилие различных декоративных элементов на внешней поверхности здания придают ему загадочный, по-восточному сказочный вид.

Испанское подворье Василий Иванов © ИА REGNUM Испанское подворье Василий Иванов © ИА REGNUM

С 2006 года здесь располагается Дом приемов. В особняке проводятся пресс-конференции и международные встречи.

Адрес: ул. Воздвиженка, д. 16

Доходный дом крестьянина Антона Фролова (Готический дом на Бауманской)

Готический дом на Бауманской Василий Иванов © ИА REGNUM

Готический дом на Бауманской Василий Иванов © ИА REGNUM Готический дом на Бауманской Василий Иванов © ИА REGNUM

Готический дом на Бауманской получил свое название в результате архитектурного решения мастера Виктора Мазырина. Выбор неоготического стиля мог быть обусловлен тем, что доходный дом Антона Фролова планировалось возвести на месте прежней Немецкой слободы. Здание было построено в 1910-х годах. Для Москвы такой формат доходных зданий нехарактерен — если доходный дом возводили в стиле неоготики, то количество этажей обычно достигало шести-семи. Трех-четырехэтажные дома использовались для неброской краснокирпичной архитектуры. Фролов своей постройкой перевернул все законы рынка того времени. Однако получить прибыль с этого доходного дома его хозяин уже не смог — произошла революция. По разным версиям, после 1917 года здесь находился Реввоенсовет, а потом из здания просто сделали жилой дом.

Сегодня здесь размещаются три частные квартиры.

Адрес: Бауманская улица, дом 23

Гараж Мельникова

Гараж Мельникова Василий Иванов © ИА REGNUM

Гараж Мельникова Василий Иванов © ИА REGNUM Гараж Мельникова Василий Иванов © ИА REGNUM

Гараж Госплана или гараж Мельникова — последний из реализованных архитектором проектов. Здание было построено в 1936 году для размещения в нем автомобилей Госплана СССР. В облике гаража прослеживаются характерные для авангардной архитектурной манеры Константина Мельникова черты: объемность, крупные формы архитектурных элементов, а также пластичные и прямые линии. Лишенный первоначального остекления, перенёсший пожар в 2014 году, гараж Госплана сохраняет свою историческую самобытность и первоначальный архитектурный замысел. На сегодняшний день он представляет собой большую арендную площадь, занимаемую рядом фирм. С октября 2018 года в здании ведутся реставрационные работы.

Адрес: Авиамоторная, 63, стр. 1

Дом-яйцо

Дом-яйцо Василий Иванов © ИА REGNUM

Дом-яйцо на улице Машкова стал архитектурным символом эпохи мэрского руководства Юрия Лужкова.

Дом-яйцо Василий Иванов © ИА REGNUM Дом-яйцо Василий Иванов © ИА REGNUM

Построенный в 2000—2002 гг. архитектором Сергеем Ткаченко, дом-яйцо до сих пор является одним из наиболее необычных и нетипичных зданий в Москве. Изначальный проект создания родильного дома в форме яйца, затем смена целевой направленности проекта и в конце концов мистическая пустота элитного жилья, — все это создает особый образ причудливого архитектурного объекта на улице Машкова. Диаметрально разнящиеся мнения архитектурных критиков продолжают подливать масла в огонь его неоднозначности. Некоторые из экспертов считают дом одним из худших примеров архитектуры лужковского периода, другие же призывают к авангардному восприятию построенного и видят в здании проявление тенденций поп-арта.

Адрес: Машкова ул., 1

Доходный дом купчихи Ломакиной

Доходный дом купчихи Ломакиной Василий Иванов © ИА REGNUM

В 1909 году по заказу обедневшей дворянки Екатерины Ломакиной архитектор Виталий Масленников начал работу над проектом доходного дома на улице Гиляровского. Чтобы снизить затраты заказчицы, Масленников предложил взять за основу уже готовый проект доходного дома наследников Н. П. Циркунова на Чистых прудах. Ломакина приняла его предложение, и строительство началось. «Теремной» щипец, ломаный силуэт, эркер с куполом шлемовидной формы — все эти внешние архитектурные элементы в стиле модерн сохранились до наших дней. Что же касается первоначальной внутренней обстановки, то она, к сожалению, безвозвратно утрачена.

Доходный дом купчихи Ломакиной Василий Иванов © ИА REGNUM

До 2002 года в здании находилось посольство Республики Мозамбик. Сегодня же дом формально находится на учёте в ГУ представительств дипкорпуса. Его внешний вид свидетельствует о необходимости ремонта, однако строительных лесов вокруг здания пока что не видно.

Адрес: ул. Гиляровского, 20, стр. 2

Институт паразитологии

Институт паразитологии Василий Иванов © ИА REGNUM

Институт паразитологии Василий Иванов © ИА REGNUM Институт паразитологии Василий Иванов © ИА REGNUM

Сегодня в доме на Малой Пироговской располагается Институт медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е. И. Марциновского. Изначально же здесь в 1903-м был организован Институт имени Морозовых для лечения опухолей. Проект здания разработал профессор Лев Левшин, ставший впоследствии главой клиники по лечению онкологических заболеваний. Архитектурный облик в неорусском стиле был создан силами архитектора Романа Кляйна и инженера Ивана Рерберга, которые отказались от своих гонораров. Угловая ротонда, в которой располагалась операционная, была увенчана стеклянным куполом, не дошедшим до наших дней. В годы Первой мировой войны клиника была переоборудована под госпиталь для раненых. С 1922 года в здании была организована пропедевтическая хирургическая клиника, в 1947 г. онкологический институт окончательно переехал во 2-й Боткинский проезд, а освободившееся помещение занял Институт паразитологии и тропической медицины им. Е. И. Марциновского.

Адрес: Малая Пироговская ул., 20, стр. 1

Плоский дом на Таганке

Плоский дом на Таганке Василий Иванов © ИА REGNUM

Плоский дом на Таганке Василий Иванов © ИА REGNUM Плоский дом на Таганке Василий Иванов © ИА REGNUM

Плоский дом на Таганке, прозванный так за свои особенные оптические качества, был построен в 1914—1915 гг. по проекту архитектора Владимира Пиотровича. Его владелец С. И. Зуев, организовал в новом здании доходный дом. Примечательно архитектурное решение автора проекта, по замыслу которого с большинства ракурсов создаётся впечатление, что дом совершенно плоский. На самом деле, здание имеет широкую заднюю часть, однако скошенные углы сбоку создают интересную оптическую иллюзию.

Адрес: ул.Таганская, ½, стр. 2

Дом Мельникова

Дом Мельникова Василий Иванов © ИА REGNUM

В 1929 году в Кривоарбатском переулке в Москве был достроен один из самых значимых архитектурных памятников советского авангарда. Автором проекта выступил Константин Мельников, знаменитый советский архитектор первой половины 20-го века. Это один из уникальных примеров в истории, когда мастер трудился над своим собственным домом, создавая его полностью по своему замыслу. Футуристический облик здания, представляющего собой два трёхэтажных цилиндра, как бы «вставленных» друг в друга, по поверхности которых горстью рассыпаны шестиугольные окна, резко контрастирует с окружающими его другими кривоарбатскими домами.

Дом Мельникова Василий Иванов © ИА REGNUM Дом Мельникова Василий Иванов © ИА REGNUM

В 2014 году было принято решение организовать в доме музей, посвящённый Константину Мельникову и его сыну, также талантливому архитектору, Владимиру. Сегодня в доме проводятся экскурсии, рассчитанные на небольшое число посетителей. Помимо этого, стоит отметить скорую согласно утверждённому плану реставрацию здания, намеченную на 2020 год.

Адрес: Кривоарбатский пер., 10

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