Тамбов, , 17:35 — REGNUM В Тамбове в рамках национального проекта «Образование» откроется центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Технокрылья», сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

В центре образования «Технокрылья» Tambov.gov.ru

Благодаря федеральному проекту «Современная школа» национального проекта «Образование» у сельских школ региона появилась возможность получить новое современное оборудование, перезагрузить процессы обучения. Только в этом году в Тамбовской области откроются 42 центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». По той же программе, но уже в многопрофильном кадетском корпусе имени Героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР Л.С. Демина, в Тамбове появится уникальный центр «Технокрылья».

Как пояснили в управлении образования и науки области, на ремонт и оборудование центра выделено около 4,5 млн рублей. Подготовка к его открытию идет полным ходом: завершены ремонтные работы в лабораториях, ведется установка уникального оборудования.

На базе «Технокрыльев» будут созданы несколько разных направлений обучения: робототехника и программирование, беспилотные летательные аппараты (проектирование, полеты, подготовка кадрового резерва), 3D-моделирование и прототипирование, летная подготовка. Пространство оформлено в бело-синих цветах, коридор стилизован под взлетно-посадочную полосу.

Проект реализуется совместно с Московским авиационным институтом. Лучшие преподаватели МАИ будут обучать тамбовских ребят по видеосвязи. Московские преподаватели помогут кадетам освоить физику, математику и информатику. Теорию летной подготовки в «Технокрыльях» ребята будут осваивать с помощью комплектов виртуальной реальности и на авиационном симуляторе. Здесь же их обучат основам аэродинамики и самолетовождения.

Ранее в кадетском корпусе летную подготовку преподавали только в старших классах — для ребят, которые планировали в дальнейшем стать профессиональными летчиками. Благодаря созданию центра, здесь начнется обучение кадет 7−8 класса по программе «Юный пилот v.1.0». Юноши изучат конструкцию самолета Як-52, совершат на нем полеты в виртуальном пространстве.

Программа под названием «Юный пилот v.2.0» рассчитана на старшеклассников 9−10 классов. Ребята смогут подробно изучить строение реактивного самолета Л-39, а практику кадеты пройдут на базе аэродрома пилотажной группы «Русские витязи» и аэродрома Московского авиационного института. Практические полеты выпускники будут выполнять на самолетах малой авиации.