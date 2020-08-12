Лос-Анджелес, США, , 13:17 — REGNUM Премьеру фильма «Довод» от режиссёра Кристофера Нолана в России снова перенесли. Об этом 12 августа сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

Картина появится на больших экранах на неделю раньше — 3 августа 2020 года. Мировая премьера при этом всё ещё запланирована на 27 августа 2020 года.

Напомним, главную роль в «Доводе» исполнил актёр и игрок в американский футбол Джон Дэвид Вашингтон. В фильме он играет секретного агента, которому предстоит предотвратить Третью Мировую Войну.

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