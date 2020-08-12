Москва, , 12:00 — REGNUM У станции метро «Варшавская» на юге столицы появится новый культурно-досуговый центр. Об этом сообщается на официальном сайте комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

По словам председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской, на данный момент проходит этап согласования. Общественные обсуждения проекта строительства ы пройдут до 23 августа 2020 года.

Площадь здания составит 1,7 тыс. квадратных метров. Возвести его планируется по адресу: Каширский проезд, вл. 10, стр. 11 в районе Москворечье-Сабурово, недалеко от станции метро «Варшавская».

"В культурно-досуговом центре планируется сделать зрительный и выставочный залы, кафе и пространство для фуд-траков. Также здесь появятся лекционные аудитории и уютные помещения для общения, игровые площадки и спортивные зоны», — отметила Княжевская.

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