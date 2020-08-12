Чебоксары, , 09:22 — REGNUM В Чувашии по программе «Земский учитель» на 2020 год предусмотрены четыре вакансии. Победители конкурса определены, сообщает республиканского министерство образования.

Ведомство разработало порядок предоставления единовременных выплат в размере 1 млн рублей учителям, переехавшим на работу в сельские населенные пункты, либо поселки с населением до 50 тыс. человек.

«В 2020 году по данной программе в Чувашии определены четыре вакансии: две вакансии учителей английского языка в Моргаушском районе, по одной вакансии для учителя физики и учителя английского языка в Шумерле» — говорится в сообщении.

В министерстве образования отмечают, что в настоящее время победители конкурса на вакансии программы «Земский учитель» в Чувашии определены, ведутся работы по заключению договоров. Земские учителя должны будут проработать не менее пяти лет.

Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что регионы приняли 32 тыс. заявок на участие в программе «Земский учитель». Всего предусмотрено 1800 мест в 83 регионах.